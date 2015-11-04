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وزير الداخلية العراقى: اتفقنا مع السلطات على مشروع البطاقة الوطنية الموحدة

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وزير الداخلية العراقى: اتفقنا مع السلطات على مشروع البطاقة الوطنية الموحدة وزير الداخلية العراقى: اتفقنا مع السلطات على مشروع البطاقة الوطنية الموحدة

>كشف وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان عن اتفاق مع السلطات فى إقليم كردستان العراق على مشروع البطاقة الوطنية الموحدة.

وقال غبان، فى تصريح أمس الثلاثاء، إن وفدا من مديرية الجنسية العامة يضم الضباط والمختصين، بحث الأسبوع الماضى فى أربيل مع الجهات المعنية فى كردستان الأمور المتعلقة بالبطاقة الوطنية، ولاقى تجاوبا وترحيبا بهذا المشروع، حيث تم الاتفاق على الأمور الفنية و اللوجستية الخاصة بهذا الموضوع".

وذكر الغبان أن تم، خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة العليا للبطاقة الوطنية، الكشف على بعض المواقع التى ستكون صالحة للعمل بمشروع البطاقة الوطنية وأن هذه المواقع ستكون ثابتة والبعض الأخر منها ستكون بديلة فى العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن تم اكتمال تنصيب البرمجيات والأجهزة الخاصة بدوائر الفحص الموقعى من قبل الشركة المختصة، كما استمرت عملية تنصيب الأجهزة والبرمجيات الخاصة للمحطات الفرعية لدوائر الأحوال المدنية.
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