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جوزيه ساخرا من "الملوخية": "مش للأكل دى للزق الطوابع على الجوابات"

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جوزيه ساخرا من "الملوخية": "مش للأكل دى للزق الطوابع على الجوابات" جوزيه ساخرا من "الملوخية": "مش للأكل دى للزق الطوابع على الجوابات"
سخر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، من الأكلة الشعبية المصرية "الملوخية" قائلاً: "دى مش أكلة دى تستخدموها فى لزق الطوابع على الجوابات".

جاء رد جوزيه بعد أن دعته الإعلامية إسعاد يونس أثناء استضافته فى برنامجها "صاحبة السعادة"، لتناول وجبة العشاء، وأكدت له أنها ستعد له وجبة "ملوخية" فرفض، وأكد أنه يتشرف بتلك العزومة ولكن بدون ملوخية.

ووجه جوزيه الشكر لجماهير الأهلى وشعب على حسن الضيافة، مؤكداً أنه يرتبط بعلاقة حب ومودة بجميع المصريين، وأن مصر أم الدنيا تُعد بلده مثل البرتغال.

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