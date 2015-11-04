بالفيديو.. يانى من على ضفاف النيل: الطعام المصرى مذهل ومازلت فى القاهرة

نشر الموسيقار العالمى يانى، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر من خلاله واقفا على ضفاف نهر النيل بالقاهرة.

وعَبَّرَ "يانى" خلال الفيديو عن حبه للشعب المصرى، قائلاً: "أحببت الشعب المصرى لحسن ضيافتهم، والطعام المصرى ظاهرة".

وأضاف قائلاً: "كنت من المفترض أن أغادر مصر أمس، ولكنى بقيت فى القاهرة، حيث نهر النيل ورائى كما ترونه الآن، لقد أحببت الشعب المصرى للغاية واختبرت قدرا كبيرا من حسن الضيافة، والطعام المصرى مذهل وظاهرة فى حد ذاته".

واختتم قائلاً: "لا أعلم متى سأرحل.. كان يتوقع البعض سفرى بعد يوم أو يومين ولكنى لست متأكدا من موعد سفرى لأننى سأبقى لاستمتع بوقتى فى مصر".

ويأتى الفيديو فى إطار مساهمة الفنان العالمى الشهير، للترويج للسياحة بمصر، إذ كتب معلقًا على الفيديو هاشتاج بالإنجليزية حمل عنوان "هذه مصر" This Is Egypt.