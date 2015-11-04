أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التضامن": لجان لحصر بيانات الفقراء بالأماكن المعرضة للسيول بالإسكندرية

Google+ Print
"التضامن": لجان لحصر بيانات الفقراء بالأماكن المعرضة للسيول بالإسكندرية "التضامن": لجان لحصر بيانات الفقراء بالأماكن المعرضة للسيول بالإسكندرية
أعلنت غاده والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تشكيل لجنة لحصر بيانات محدودى الدخل المقيمين فى منازل قديمة وفى الأماكن المعرضة للسيول فى محافظة الإسكندرية، للتواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم مع صرف مساعدات ومعاشات ضمانية للمستحقين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقائها مع محررى الوزارة مساء أمس الثلاثاء، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من 8 فرق لمعرفة هؤلاء الأشخاص للتعامل معهم، خاصة وأن هناك عقارات صادر لها قرارات ترميم منذ عدة سنوات ومع ذلك لم تنفذ الأمر الذى يعرض هؤلاء للمخاطر، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية لمعرفة ما إذا كانت هناك شقق لإقامة المتضررين فيها.


>- بالصور.. الخولى ووزيرة التضامن يكشفان تفاصيل دعم ضحايا أمطار الإسكندرية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365