"التضامن": لجان لحصر بيانات الفقراء بالأماكن المعرضة للسيول بالإسكندرية

أعلنت غاده والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تشكيل لجنة لحصر بيانات محدودى الدخل المقيمين فى منازل قديمة وفى الأماكن المعرضة للسيول فى محافظة الإسكندرية، للتواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم مع صرف مساعدات ومعاشات ضمانية للمستحقين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقائها مع محررى الوزارة مساء أمس الثلاثاء، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من 8 فرق لمعرفة هؤلاء الأشخاص للتعامل معهم، خاصة وأن هناك عقارات صادر لها قرارات ترميم منذ عدة سنوات ومع ذلك لم تنفذ الأمر الذى يعرض هؤلاء للمخاطر، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية لمعرفة ما إذا كانت هناك شقق لإقامة المتضررين فيها.

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