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اتحاد المصريين بالخارج:أبلغنا الكويت رسميا أن العامل المصرى إنسان وليس عبدا

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اتحاد المصريين بالخارج:أبلغنا الكويت رسميا أن العامل المصرى إنسان وليس عبدا اتحاد المصريين بالخارج:أبلغنا الكويت رسميا أن العامل المصرى إنسان وليس عبدا
أكد محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، أن الاتحاد أبلغ الكويت رسميا، بأن العامل المصرى له إنسانيته ويجب التعامل معه على أنه ليس عبدا، وأنه من دولة عريقة، وذلك تعليقا على حادث مقتل العامل المصرى دهسا بالكويت، مضيفا أن عدد الجالية المصرية فى الكويت يبلغ 700 ألف مصرى.

وأوضح ريان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن علاء سليم مندوب الاتحاد فى الكويت، يتابع إجراءات التحقيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالكويت.

وقال "الاتهام الموجه للشاب الكويتى هو القتل مع سبق الإصرار والترصد، ومندوب الاتحاد يتابع مع مكتب التمثيل العمالى الذى ينسق مع جمال سرور وزير القوى العاملة، وأيضًا يتم التواصل بشكل لحظى مع وزارة الداخلية الكويتية، التى قامت بجهود كبيرة للإمساك بالمتهم الرئيسى ومن معه وقدمتهم للعدالة".

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