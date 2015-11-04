"الداخلية" تنفى واقعة محاولة خطف طفل من داخل مول سيتى ستارز بمدينة نصر

نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ما تم تداوله فى وسائل الإعلام عن حادث محاولة اختطاف طفل من داخل مول سيتى ستارز بمدينة نصر.

وذكرت الصفحة على لسان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمنى أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعى حول محاولة اختطاف أحد الصبية من داخل "مول سيتى ستارز" بمنطقة مدينة نصر.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا السياق جملةً وتفصيلاً، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أى بلاغات فى هذا الصدد.

وأهاب مسئول مركز الإعلام الأمنى بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إثارة البلبلة وترويع المواطنين وإشاعة جو من الخوف وعدم الثقة فى الأجهزة الأمنية؛ لخلق حالة من عدم الاستقرار فى المجتمع المصرى، مشيراً إلى وجود خطط وإجراءات أمن مشددة لتأمين المراكز التجارية وحماية المترددين عليها من المواطنين .

وكانت إحدى السيدات تدعى الدكتورة مى متولى، قد أذاعت تسجيلا صوتيا على شبكات التواصل الاجتماعى، روت فيه واقعة محاولة اختطاف طفل بمول سيتى ستارز بمدينة نصر، إلا أن بيان الداخلية نفى حدوث الواقعة.



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