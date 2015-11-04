نظر أولى جلسات دعوى "الفخرانى" للحصول على تحقيقات قضية الرشوة ١٥ ديسمبر

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٥ ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد محمود وعلى طه المحاميان بصفتهما وكيلا المهندس حمدى الفخرانى، للحصول على التحقيقات فى اتهامه بقضية الرشوة.

وتطالب الدعوى بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ إدارى الشيخ زايد، والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٢٧٠٠ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حيث أوضح أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامى العام رفض وصادر حقه برغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها .

موضوعات متعلقة..

>دفاع حمدى الفخرانى يقدم تقريرا طبيا للجهات القضائية بحالته الصحية وطبيعة مرضه..ويؤكد : وضعه داخل الحبس أدى لتدهور صحته..وتأجيل الكشف الطبى عليه بواسطة مفتش الصحة..وسنتقدم باستئناف على حبسه 45 يوما