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تجديد حبس 4 من عناصر تشكيل عصابى لاتهامهم بالسطو المسلح

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تجديد حبس 4 من عناصر تشكيل عصابى لاتهامهم بالسطو المسلح تجديد حبس 4 من عناصر تشكيل عصابى لاتهامهم بالسطو المسلح
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط حبس كل من "أحمد.س" 19 سنة مقيم بقرية العطف،"إسلام.ر" 19 سنة ومقين بقرية برنشت، و"عبد القادر.ع" 32 سنة مقيم بقرية بيبس، و"عبد الهادى.م" 28 سنة مقيم بقرية بيبس 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم العياط.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهمين بعدما كشفت التحريات ضلوعهم فى تنفيذ العديد من وقائع السرقة بالإكراه، وآخرها سرقة سيارة نقل من صاحبها على الطريق الصحراوى تحت تهديد السلاح.

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مصر 365