إحباط محاولة تهريب عبوات من مخدر "الفودو" داخل طرد بريدى بمطار القاهرة

أحبطت جمارك طرود البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر "فودو" داخل عبوات بطرد شخصى قادم من الخارج لتهريبها داخل الأسواق وبيعها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بأنه أثناء إنهاء إجراءات إحدى طرود البريد السريع القادمة من الخارج اشتبه حسام حسن رئيس وردية الجمرك فى طرد بريد شخصى قادم من أمريكا وبفتحه عثر على علبة تحتوى على ١٠٠ عبوة صغيرة الحجم بفتحها عثر بداخلها على مخدر "الفودو".
وتم إبلاغ مباحث مكافحة المخدرات التى قامت بحجز الطرد وإبلاغ النيابة التى أمرت بسرعة ضبط صاحب الطرد والتحقيق معه.