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إحباط محاولة تهريب عبوات من مخدر "الفودو" داخل طرد بريدى بمطار القاهرة

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إحباط محاولة تهريب عبوات من مخدر "الفودو" داخل طرد بريدى بمطار القاهرة إحباط محاولة تهريب عبوات من مخدر "الفودو" داخل طرد بريدى بمطار القاهرة
أحبطت جمارك طرود البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر "فودو" داخل عبوات بطرد شخصى قادم من الخارج لتهريبها داخل الأسواق وبيعها.

وصرحت مصادر جمركية بقرية البضائع بأنه أثناء إنهاء إجراءات إحدى طرود البريد السريع القادمة من الخارج اشتبه حسام حسن رئيس وردية الجمرك فى طرد بريد شخصى قادم من أمريكا وبفتحه عثر على علبة تحتوى على ١٠٠ عبوة صغيرة الحجم بفتحها عثر بداخلها على مخدر "الفودو".

وتم إبلاغ مباحث مكافحة المخدرات التى قامت بحجز الطرد وإبلاغ النيابة التى أمرت بسرعة ضبط صاحب الطرد والتحقيق معه.

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مصر 365