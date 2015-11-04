"مسئولون": مقتل 4 أشخاص فى هجوم لتنظيم داعش بكردستان العراق

>قتل مسلحون من تنظيم داعش أربعة اشخاص واصابوا 15 اخرين بجروح فى هجوم نادر نسبيا شنه التنظيم الجهادى الثلاثاء على مدينة تقع بالقرب من اقليم كردستان العراق الذى يتمتع بحكم ذاتى، بحسب ما فاد مسئولون.

وفجر انتحارى نفسه بالقرب من مدخل بناء للشرطة فى مدينة الدبس التى يسيطر عليها الاكراد وتقع فى شمال محافظة كركوك قرب مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان.

وقال مسئولون ان اربعة اشخاص قتلوا وجرح 15 اخرون بجروح فى هذا الهجوم وهو الاول من هذا النوع، وعلى الأثر دخل جهاديون آخرون إلى مقر الشرطة والى مقر الحكومية المحلية وقد قتل ثلاثة منهم.