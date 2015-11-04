مقتل 2 من الحوثيين وقوات صالح برصاص المقاومة الشعبية باليمن

>أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء الثلاثاء، مقتل اثنين من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح برصاص مقاتلى المقاومة الشعبية فى محافظة البيضاء 168 كيلومترا جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلى المقاومة الشعبية أطلقوا الرصاص على اثنين من مسلحى الحوثى وقوات صالح فى منطقة "أسواق مكة" بمدينة البيضاء، ما أسفر عن مقتلهما على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلى المقاومة الشعبية شنوا ايضاً هجوماً على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى مديريتى "آل حميقان" و"ذى ناعم" التابعة لمحافظة البيضاء.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت تلك المواجهات عن تضرر دبابة، فيما لا تزال المواجهات فى مديرية "ذى ناعم" مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.