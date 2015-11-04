"بقعة ضوء11" أفضل مسلسل كوميدي سوري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز "بقعة ضوء11" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي سوري مناصفة مع "دنيا 2015" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً بفئاته الدرامية.

ويعد "بقعة ضوء" المسلسل السوري الكوميدي الإجتماعي الساخر الوحيد المستمر منذ سنوات طويلة بعد المسلسل الشهير "مرايا" للنجم السوري ياسر العظمة الذي توقف لأسباب إنتاجية قسرية خارجة عن إرادته، لكنه تميز عن "مرايا" بأنه أكثر جرأة سياسياً واجتماعياً،وكرس فن الكوميديا السوداء الخليط من الإبتسامة والفرحة التي تمثل الحياة بحلوها ومرها،وضحكها وبكائها في موقف واحد،وهو يتميز عن باقي المسلسلات الكوميدية الأخرى بقدرته على إختزال القصة والموقف بدقائق معدودة،فيقدم في الحلقة الواحدة مواقف وحكايا عدة من خلال لوحات درامية قصيرة جداً،وكل لوحة يكتبها مؤلف خاص بها،بدون إطالة وفذلكة تهدر وقت المشاهد.

وأجمل حلقاته التي تشعرنا بأنه مازال في الحياة أمل حلقة "أنا سعيد" الذي يخسر البطل الشاب يده،ثم بصره،وعندما يخسر حياته،تحافظ له حبيبته حين تزوره في قبره على سعادته وتخبره أن عدساته الثلاثية الأبعاد التي أوصى عليها في جيبها،وأن يده الصناعية التي أوصى عليها معها،وشكرت الله مثله على نعمه وعلى كل شيء رغم كل شيء .

حلقة تعلمنا شكر الله وحمده على كل ما يصيبنا من نعم وشدائد في حياتنا،حلقة جعلتنا نبتسم ونبكي في لحظة إنسانية واحدة.

"بقعة ضوء11" تأليف عدد من الكتاب،بطولة نخبة نجوم سوريا: عبد المنعم العمايري،فايز قزق،محمد حداقي،أندريه سكاف،فادي صبيح،وفاء موصللي،قاسم ملحو،محمد خير الجراح، جمال العلي،خالد القيش،مهند قطيش،ميسون أبو أسعد،سوسن ميخائيل،لينا حوارنه،جمال العلي، مرح جبر، نزار أبو حجر وإخراج: سيف شيخ نجيب.

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