لهذه الأسباب تأخر تسليم درع سميرة سعيد في دار الأوبرا

أحيت المطربة المغربية سميرة سعيد ثاني حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 24 المنعقدة فعالياته حالياً في دار الأوبرا المصرية.

شهد الحفل حضوراً حاشداً من الجمهور المصري، خاصة وأن سميرة تشارك لأول مرة في هذا المهرجان العريق، إذ نفذت كل التذاكر قبل الحفل بحوالي أسبوع.

تألقت سميرة بفستان بسيط لفت أنظار الحضور، وهو من تصميم مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري الذي سبق وتعاون مع سميرة في الكثير من الحفلات والمناسبات الخاصة.

غنت المطربة المغربية عددا كبيرا من أغنياتها القديمة والجديدة، وتزامن الحفل مع استعدادها لإطلاق ألبومها الجديد "عايزة أعيش" يوم 5 نوفمبر الجاري، وهو أليوم تعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب سبع سنوات حيث كان أخر ألبوم لها هو "أيام حياتي".

المهرجان كرّم سميرة سعيد بدرع كان من المفترض أن تحصل عليه في افتتاح المهرجان ،إلا إنها لم تتمكن من الحضور بسبب انشغالها بالبروفات، ما أدى إلى تأجيل تكريمها إلى يوم حفلها.

وظلت سميرة ممسكة بالدرع وهى تغني، في حفلها الذي افتتحته بإهداء أغنية إلى مصر وهي" يا مصر ليكي السلام" كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.

شارك في إحياء إحدى فقرات الحفل أيضا المطرب رامي صبري، وخريجا "أراب أيدول" محمد حسن وإيناس عز الدين.

سميرة سعيد تؤجل طرح ألبومها الجديد لأكتوبر المقبل