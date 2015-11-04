بالصور: نجوم تركيا يشاركون في الإنتخابات

شارك معظم نجوم تركيا في الإنتخابات البرلمانية التركية المبكرة صباح يوم الأحد الماضي، وتوجهوا نحو مراكز الإقتراع التابعين لها.

فتوجه النجم التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته بيرغوزار كوريل إلى منطقة أتيلير في مدرسة الأناضول التقنية الثانوية، ولما شك بوجود خطأ في ختم بطاقته طلب إصلاحها وتغييرها ببطاقة أخرى فوراً، لشدة حرصه على أداء واجبه كمواطن تركي يختار من يثق بحسن تمثيله له ولبلده في الداخل والخارج.

وقد قال: نتمنى أن يكون إختيارنا هو الأفضل لمستقبل بلادنا الذي نرجو أن يكون جيداً.

واقترع النجم التركي إيلكر أكسوم بطل مسلسل (20 دقيقة) في المدرسة ذاتها.

أما النجم الكوميدي جيم يلماز الحبيب السابق للنجمة جانسو ديري فقد قام بواجبه الإنتخابي من الصباح الباكر برقم بطاقة (1243)، ولم يكشف إسم الحزب الذي منحه صوته، وقوبل بحفاوة كبيرة من لجان الإنتخاب والناخبين المواطنين ورد تحياتهم بإبتسامة دافئة.

كما ظهر بعد غياب طويل عن الأضواء والإعلام إثر تعافيه من أزمة صحية شديدة ألمت به النجم التركي نجات آشلر الشهير بعمران في (الإنتقام)، وأدلى بصوته في منطقته الإنتخابية متمنياً الأفضل للشعب التركي .

وشارك أيضاً بالعملية الإنتخابية النجوم: كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، وكينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل، والمخرج السينمائي والممثل يلماز أردوغان وزوجته النجمة التركية بيلتشيم بيلجين، والمغني تاركان الذي لبى طلبات محبيه في مراكز الإقتراع بالتقاط صور سيلفي معه.

والنجم السينمائي الكبير جونيت أركين الذي حضر للإنتخاب رغم تقدم سنّه ومعاناته من وعكة صحية.

والنجمة جانسو ديري الشهيرة بسيلا برقم بطاقة (1070) وأبدت سعادتها بأداء واجبها الإنتخابي مع أبناء شعبها، وشاركت أيضاً النجمة التركية آسلي تاندوغان الشهيرة بلمياء التي ذهبت للتصويت برفقة زوجها وابنها الوحيد، وكذلك فعلت مثلها النجمة التركية صدف أفجي الشهيرة بميرنا وزوجها كيفانش كاسابالي وابنهما جان الذين صوتوا من أجل مستقبل مشرق لبلدهم.