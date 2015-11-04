بسبب هذا الشاب الوسيم علامات استفهام حول نيكول سابا

طرحت الفنانة نيكول سابا "البرومو" الخاص بأغنيتها المصورة الجديدة "قررت" عبر موقع "يوتيوب"، حيث أشارت إلى أنها سوف تطرح الفيديو كليب قريباً، ولكن من دون أن تحدد موعداً معيناً لهذه الخطوة.

وكانت نيكول، قد سبقت طرح "البرومو"، بنشر مجموعة صور عبر حسابها الخاص عبر "إنستغرام" تعود الى الكليب، والذي كانت قد أرجأت تصويره أكثر من مرة بسبب الظروف التي تمر بها لبنان، كما قالت، ولكن أكثر ما بدا لافتاً في الصور وجود شاب وسيم معها وصفته نيكول بالنجم القادم بقوة، ويبدو أن الشاب الوسيم نجح بجذب الانظار اليه بحسب التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أن هناك من قال أن الشاب الوسيم خطف الأنظار منها.

في المقابل، إنتشرت تعليقات من نوع آخر، رأت أن الشاب الوسيم غير مناسب لان يكون البطل الذي يشارك نيكول العمل كونه يصغرها في السن، بينما أشارت تعليقات أخرى، أنه لن يلعب دور البطل الذي تغرم به نيكول.

ويبدو أن نيكول عرفت كيف تثير الضجيج، حول عملها الجديد، ولفت الأنظار إليها مجدداً كمغنية، بعد النجاح الذي حققته كممثلة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة.

يشار إلى نيكول بعيدة عن الساحة الغنائية منذ نحو أكثر من عام، وهي قررت العودة من خلال كليب أغنية "قررت"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة ومن ألحان عمرو مصطفى ومن توزيع توما، وتم تصويرها في بيروت تحت إدارة المخرج ياسر سامي في أول تعاون بينه وبين نيكول سابا.

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