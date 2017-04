Kendall Jenner تحتفل بعيد ميلادها الـ 20 مع العائلة

Kendall Jenner التي عرفت الشهرة و الأضواء في عمر مبكر جداً، تطفئ اليوم شمعتها العشرين، وهي اليوم عارضة أزياء ونجمة من نجمات برنامج Keeping up with the Kardashians.



أطلّت Kendall Jenner في حفل عيد ميلادها بالأمس، وارتدت Jumpsuit من Sergio Hudson صُمّم خصيصاً لها، واعتمدت رفعة شعر عفويّة وعالية مع ماكياج خفيف وأحمر شفاه أحمر.



واحتفلت Kendall بعيد ميلادها الـ 20 مع عائلة Kardashian في ملهى The Nice Guy في هوليوود . فرحت صاحبة العيد في الحفل لتواجد والدتها Kris jenner حولها وشقيقاتها كلّهن، كما حضر الحفل بعض النجوم المقرّبين مثل: المغني الكندي جاستن بيبر، زوج شقيقتها Kim، Kanye west، تيغا، نيك جوناس وجادين سميث.