أصغر نائب بالبرلمان يقدم أفكارا جديدة لتطوير عشوائيات الدخيلة وتشغيل الشباب

قال مصطفى الطلخاوى، نائب دائرة الدخيلة، والذى يعد أصغر نائب فى البرلمان القادم، أنه لديه مشروع كبير سيضم تطوير العشوائيات وتشغيل الشباب وسيطرحه فور بدء أولى جلسات البرلمان.

وأضاف الطلخاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكبر مشكلة لديه فى الدائرة هى مصنع وادى القمر للأسمنت، وإصابة الأهالى بأمراض سرطانية فى الرئة بسبب انبعاث الأدخنة الضارة من المصنع وتراكم الأسمنت على جدران المنازل.

وأشار الطلخاوى إلى أن هناك مشروع لحل الأزمة بين الأهالى وإدارة المصنع يرضى جميع الأطراف، ويمنع من انبعاث الأمراض للأهالى، كما أنه لا يمنع وجود الاستثمار الذى ينادى به الجميع لزيادة الاستثمارات وفرص العمل فى المحافظة.

وأكد "الطلخاوى" أنه سينضم إلى لجنة الشباب لتوفير فرص عمل لديهم داخل الوطن وبدون اللجوء إلى السفر بالإضافة إلى ضمان حياه كريمة للجميع باعتباره ممثلا عنهم فى مجلس النواب.