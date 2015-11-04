200 طالب يتقدمون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القناة.. واليوم آخر موعد للتقديم

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم الأربعاء آخر أيام تلقى طلبات المرشحين من الطلاب المشاركين فى انتخابات اتحاد طلاب الكليات، وقد بلغ عدد المرشحين إلى 200 طالب، حيث تقدم فى اليوم الأول 100 طالب، وتقدم أمس 100 طالب آخر ويبدأ تلقى الطعون يوم 8 نوفمبر وفحصها فى 9 من الشهر نفسه.

ويتم إعلان أسماء الكشوف النهائية للمرشحين فى 11 نوفمبر، وانتخابات الإعادة ستكون يوم 17 نوفمبر من الشهر نفسه على أن تستكمل عقب ذلك انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورؤساء ونواب رئيس اتحادات طلاب الكليات حتى 18 نوفمبر وأن "الانتخابات ستنتهى فى 22 نوفمبر الحالى بانتخابات الأمناء والأمناء المساعدين واللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور راشد رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب أن هناك شروطا حددتها اللائحة الطلابية لقبول ترشيح الطالب بأن يكون مستجدًا ومسددًا للرسوم، وأن يكون له نشاط مميز داخل الكلية، ولم يوقع عليه جزاءات أو عقوبات تأديبية، ولا ينتمى إلى جماعة إرهابية مخالفة للقانون، مشددا على الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية للطلاب وأنه يحظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو شعارات لكيانات أو منظمات ولا يسمح بلصق أى ملصقات على مبانى ومنشئات الجامعة.

وأضاف الدكتور رحمى أن الجامعة ستشهد انتخابات طلابية ديمقراطية ونزيهة، رغبة منا فى مشاركة الطلاب فى الأعمال الخاصة بهم وبناء مستقبلهم واختيار من يمثلهم دون أى تدخل من الجامعة.

وكان الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة قرر تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتور طارق ربيع وكيل معهد الاستزراع السمكى ومحمود إمبابى مدير عام الشئون القانونية بالجامعة كعضو قانونى وفاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب كعضو إدارى وعضوية 2 من الطلاب المتميزين علميا فى الأنشطة من غير المرشحين فى الانتخابات.