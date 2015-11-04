مرشح مستقل بالغربية يطلق حملة "يلا نكمل - طنطا بتجمعنا"

أطلق الدكتور ياسر الجندى مدير عام طب الأسنان بالغربية ووكيل نقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، والمرشح المستقل بانتخابات البرلمان عن دائرة بندر طنطا، حملة "يلا نكمل - طنطا بتجمعنا".

وقالت الحملة الرسمية للمرشح، إن اختيار شعار الحملة جاء واقعيا بما يتلائم مع برنامجه الانتخابى، والذى يدعو إلى دعم بناء الدولة المصرية، واستكمال المسيرة لخدمة أبناء الدائرة.

وأضافت الحملة فى بيان لها أمس، أنه سيتم الكشف عن ملامح البرنامج التنموى لمدينة طنطا، موضحة أن فريق العمل بصدد إعداد برنامج انتخابى يتوافق مع ما تتطلبه وتحتاجه مدينة طنطا فعليا، ويتضمن مشروعا لإعادة التأهيل والتدريب التحويلى للشباب وتفعيل دورا حقيقيا لهم، وإسهامات ومشاركات من المجتمع المحلى، وإنشاء مدينة صناعية بطنطا، وتعديل الحدود الجغرافية للمحافظة للحد من الزيادة السكانية، وإنشاء مكتبة عامة حديثة، وعدد من الشركات المساهمة الصغيرة فى مجال التكنولوجيا وتطبيق مشروع الكارت الذكى لعلاج أبناء المحافظة، إلى جانب تطوير برنامج مشروع علاج الأسرة المتكامل وتطوير الأداء الإدارى بمديرية الصحة، والتقدم بمشروع متكامل لتطوير المحليات، ومشروع تحديث البنية التحتية لمقرات المدن والأحياء، والتقدم بمشروع لزيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة، والمشاركة الإيجابية والفعالة فى إعداد مشروعات القوانين التى ستعرض على مجلس النواب فيما يتعلق بالمحافظة ومصر".