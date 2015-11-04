أمير الشرقية يكرم الجبر.. ويشيد بالمنجزات والتطور في محافظة بقيق

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر بمناسبة حصوله على «جائزة السلام والازدهار الدولي» التي تقدمها المنظمة العالمية للسلام والازدهار الدولي وذلك في الحفل الذي أقيم في لندن مؤخراً.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن للشيخ عبداللطيف تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات فقد حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى تقديراً من دولته عندما سلمه المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل بضعة أعوام، وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن الأستاذ عبداللطيف استحق أن يكرم في بلاده وخارج بلاده فباسم أهالي المنطقة واسمي شخصيا أتقدم بالشكر والتهنئة والتقدير للأخ العزيز عبداللطيف الجبر على حصوله على هذه الجائزة.

جاء ذلك خلال استقباله بالمجلس الأسبوعي «الإثنينية» بمقر ديوان الإمارة بالدمام لأصحاب السمو والفضيلة والمسؤولين وأهالي المنطقة ومحافظ بقيق المكلف محمد المتحمي ومسؤولي وشباب محافظة بقيق.

وقال أمير المنطقة: «نسعد دائما بالوصل والتواصل مع جميع الإخوان والأبناء في كل المحافظات ونسعد أكثر عندما نسمع عن منجزات تتحقق ومشروعات تنفذ ومكاتب تعمل كلها خدمة للوطن والمواطن وهذه ولله الحمد من نعم الله علينا وقد منّ الله علينا بنعم عدة من أهمها خدمة البيتين بيت الله الحرام ومسجد رسوله وخدمة الحاج والمعتمر، وليس هناك أعلى شرف من أن نحظى بهذا الشرف العظيم الذي يتجه نحو هذه الأرض الطيبة ما يربو عن مليار ونصف المليار مسلم في كل يوم خمس مرات ولنا الحق أن نفخر ونفاخر بذلك كذلك نفخر بالإنسان السعودي سواء رجال الدولة أو طلبة العلم أو علمائنا الأفاضل أو رجال أمننا أو قواتنا المسلحة بمختلف أفرعها أو رجال أعمالنا ومهندسينا وشركاتنا العملاقة وكل من يقوم بعمل إيجابي بهذا البلد».

وقال: ندعو الله دائما وأنتم رجال المستقبل أن تكونوا قدوة حسنة لإخوانكم وزملائكم كما نشد على أيدي الإخوان في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في بقيق على العمل الدؤوب لإصلاح مفاهيم بعض من زلت به القدم أو الفكر بشكل أو بآخر فالإنسان لا يزال بخير ما لم يتركب حماقة لا رجعة عنها فكل على ثغر وعمل ندعو الله أن يجازيه إن شاء الله على عمله والجميع ولله الحمد يتسابق ليس بالمنطقة وحسب ولكن في جميع أنحاء المملكة بالأعمال التطوعية ونجد كل يوم هناك عمل تطوعي يقدم أي نفع لهذه البلاد سواء في مجال العلم والتعليم أو الصحة والرياضة أو الدعوة والإرشاد وفي كل مجالات الحياة وهذه نعمة من رب العالمين أن من الله علينا بمجموعة هم قدوة حسنة لغيرهم وكما كرمنا أخينا العزيز الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر وإخوانه فالجميع ينظر للأخ عبداللطيف كمثال يحتذى به.

وأضاف أمير المنطقة مخاطباً الشباب: حافظو على ثوابتكم وعقيدتكم وعاداتكم وتقاليدكم فهي الأبقى وقبل ذلك وذا على دينكم وصلواتكم فمهما عمل الإنسان مادام ارتباطه بربه ثابت لا ينقطع فهو إن شاء الله في رجاء خير.

وألقى الشيخ عبداللطيف الجبر كلمة أعرب بها عن شكره وتقديره لسموه لتكريم على التكريم مقدما هذه الجائزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والوطن والمواطنين أجمع مؤكدا أن ما يقدمونه في مؤسسة أبناء حمد الجبر الخيرية ما هو إلا جزء يسير من حق الوطن عليهم.

كما ألقى د. علي بن محمد السواط رئيس بلدية محافظة بقيق كلمة قال بها: ها نحن اليوم في هذا الملتقى المبارك الذي يتكرر كحدث حواري أسبوعي يشهد على عمق التلاحم وعظيم الرعاية والاهتمام من لدن ولاة أمرنا حفظهم الله، فحرص سموكم الكريم على استمرار التواصل المباشر مع المسؤولين والمواطنين على حد سواء يضعنا نحن مقدمي الخدمات أمام مسؤولية كبيرة ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد للارتقاء إلى مستوى تطلعاتكم من خلال رفع كفاءة المشاريع والخدمات وسرعة إنجازها وضمان جودتها والعمل على تحقيق رضا المستفيدين.

حضر المجلس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة، وأصحاب الفضيلة المشايخ، وسعادة وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، وأعيان المنطقة ورجال الأعمال وعدد من المواطنين.

كما حضر اللقاء مجموعة من الشباب الصم وتمت ترجمة اللقاء عن طريق الإشارة.