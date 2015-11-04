أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مركز الجنوب لتحفيظ القرآن يبحث عقد شراكة مع رجال الأعمال لرعاية برامجه

Google+ Print
مركز الجنوب لتحفيظ القرآن يبحث عقد شراكة مع رجال الأعمال لرعاية برامجه مركز الجنوب لتحفيظ القرآن يبحث عقد شراكة مع رجال الأعمال لرعاية برامجه

    رأس عضو هيئة كبار العلماء رئيس المجلس الشرفي لمركز إشراف الجنوب التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق اجتماع المجلس الشرفي لمركز إشراف الجنوب الذي عقد بجامع الهداية بالرياض بحضور أعضاء المجلس وهم مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض الدكتور عبدالله الغنام ومركز الجنوب الشيخ عبدالكريم بن عبدالرحمن الرويشد وأعضاء المجلس.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من مدير مركز الجنوب، أعقبتها كلمة لرئيس المجلس الشيخ عبدالله المطلق، تلا ذلك عرض مرئي لبرامج المركز للعام 1436ه، ثم استمع الحاضرون لتقرير موجز لمكتب الإشراف النسائي، يليه مناقشة الخطة التنفيذية للمركز لعام 1437ه، ورؤية الأعضاء لتطوير أداء العمل بالمركز.

وختم الاجتماع بعدد من التوصيات منها العمل على التسويق لمشروع كفالة رجال الأعمال للحلقات، وعقد شراكة مع رجال الأعمال لرعاية البرامج التي ينفذها المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية