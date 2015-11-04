مركز الجنوب لتحفيظ القرآن يبحث عقد شراكة مع رجال الأعمال لرعاية برامجه

رأس عضو هيئة كبار العلماء رئيس المجلس الشرفي لمركز إشراف الجنوب التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق اجتماع المجلس الشرفي لمركز إشراف الجنوب الذي عقد بجامع الهداية بالرياض بحضور أعضاء المجلس وهم مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض الدكتور عبدالله الغنام ومركز الجنوب الشيخ عبدالكريم بن عبدالرحمن الرويشد وأعضاء المجلس.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من مدير مركز الجنوب، أعقبتها كلمة لرئيس المجلس الشيخ عبدالله المطلق، تلا ذلك عرض مرئي لبرامج المركز للعام 1436ه، ثم استمع الحاضرون لتقرير موجز لمكتب الإشراف النسائي، يليه مناقشة الخطة التنفيذية للمركز لعام 1437ه، ورؤية الأعضاء لتطوير أداء العمل بالمركز.

وختم الاجتماع بعدد من التوصيات منها العمل على التسويق لمشروع كفالة رجال الأعمال للحلقات، وعقد شراكة مع رجال الأعمال لرعاية البرامج التي ينفذها المركز.