خالد بن سلطان: زيادة الطاقة الاستيعابية لمدينة سلطان الإنسانية إلى 511 سريراً

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية لتصل الى 511 سريراً نهاية العام الحالي 2015 تلبية للحاجة المتزايدة لبرامج الرعاية المتخصصة التي تقدمها وحدات المدينة.

إنشاء جامع كبير بمدينة العيون بمحافظة الأحساء

كما كشف سموه عن توجه المؤسسة لإنشاء جامع كبير بمدينة العيون بمحافظة الأحساء يطلق عليه اسم جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى ان تكلفة المشروع تزيد عن خمسة وعشرين مليون ريال، حيث سيضم مسجداً جامعاً يتسع لثلاثة آلاف مصل، ومغسلة للموتى، إضافة الى سكن مخصص للإمام وآخر للمؤذن

وأعرب الأمير خالد بن سلطان خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع العشرين لمجلس أمناء المؤسسة يوم أمس الأول الاثنين بقصر العزيزية بالرياض، أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لما تفضل به من مساندة ودعم لخطط المؤسسة لإنشاء فرع لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بمنطقه مكة المكرمة، مشيراً الى أن ذلك يجسد اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالدور الذي تقوم به مؤسسات العمل الخيري بوجه عام ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بوجه خاص.

وأكد رئيس مجلس الأمناء على أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة ووفق استراتيجية متكاملة للإسهام في تطوير الخدمات الصحية والعلمية والتعليمية والاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية، مشيراً الى أن بناء الإنسان بوجه عام يعد في مقدمة أولويات المؤسسة.

وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع مجلس الأمناء، أشار الى أن الاجتماع يستعرض إنجازات عام مضى وتحدياته، وللتعرف على تخطيط عام قادم وتطلعاته، معرباً عن تقديره لما اتسمت به تقارير الأداء والإحصائيات والبيانات من الشفافية المطلقة، مبينة ما للمؤسسة وما عليها، وهذا ما يزيد الثقة بها، واليقين بتفاني القائمين على شؤونها، والتأكيد على فهمهم طبيعة الأعمال الخيرية الخالصة لوجه الله، فكراً وحكمة وتنفيذاً.

وأكد سموه على الثقة بأنّ أي توسع في أعمال المؤسسة مخطط له بعناية ومدروس بوعي وأمانة، وذو جدوى اقتصادية ويسهم في تحقيق أهداف المؤسسة، ويتوافق مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية، الى جانب التوثيق العلمي الدقيق سواء بالصور والتواريخ، أو البيانات والتقارير، لكافة الأنشطة وفي جميع المستويات.

وأثنى على مبادرة إدارة المؤسسة بعدم الاكتفاء بعرض التحديات والعوائق بل ترافقها الحلول المقترحة لمواجهتها والتغلب عليها.

ودعا الامير خالد بن سلطان أعضاء مجلس الأمناء الى تبنى المؤسسة برنامجاً توعوياً يسهم في مواجهة ظاهرة ارتفاع إعداد المصابين من الحوادث، وتوعي شبابنا بخطر ما هم فيه أو مقبلون عليه، بالأرقام والاحصائيات لأسباب الحوادث وأسباب الإعاقات توعية سبيلها أسلوب علمي سهل خال من النصائح واللوم والتهديد والوعيد توعية ذات أفكار مبدعة، بها ما يجذبهم ويقنعهم، وما يزيد فاعليتها، الذهاب إلى أماكن تجمعاتهم في الجامعات والنوادي والمدارس مبادرة ضمن منظومة كاملة من المؤسسات الأخرى العلاجية والتربوية والأمنية.

وأقترح سموه شعاراً لها "الاختيار لك، فوطنك في حاجة إليك" مؤكداً على أهمية دراسة جدوى هذا المقترح الاقتصادية والاجتماعية، فما ينفق عليها أقل بكثير من نفقات العلاج والتأهيل والتعويض، فالوقاية خير وأفضل من العلاج.

ووجه سموه تهنئة للعاملين والقائمين على شؤون المؤسسة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان لتصميمهم على بذل الجهد والعمل في صمت، وتحقيق كل تقدم منشود معتمدين على توفيق الله وعونه، ثم سواعدهم وعقولهم وابتكاراتهم، ووصفهم بأنهم "رجال جديرون بحمل المسؤولية وتأدية الأمانة، وتنفيذ سياسة مؤسسها سيدي ووالدي وقائدي واستمرارها في تأدية رسالتها الإنسانية السامية كما خطط لها، فلكم التحية وباسم مجلس الأمناء نأمل في المزيد من جهدكم".

ثم استعرض مجلس أمناء المؤسسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث شملت إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي، ومراجعة الميزانية العامة للمؤسسة، وإقرار الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام 2016م.

من جهته أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان الأمين العام للمؤسسة عن أنّ المؤسسة سوف تتبنى من خلال مدينة سلطان للخدمات الإنسانية مبادرة لتقديم الرعاية التأهيلية، وتوفير الأطراف الصناعية للمتضررين من جنود الوطن الذين يشاركون في عاصفة الحزم.

وأشار سموه الى أن هذه المبادرة تهدف الى تعزيز دور المؤسسة الرائد في العمل الخيري والإنساني وتجسيد الروح الوطنية من خلال التفاعل مع عاصفة الحزم من خلال توفير وتصنيع الأطراف الصناعية لمن فقدوا أطرافهم أثناء أداء الواجب.

وذكر أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتقديم الرعاية المطلوبة للحالات التي تحتاجها والكشف السريري على الحالات وتحديد البرنامج التأهيلي الذي تحتاج إليه وتوفير وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للحالات التي تحتاج إلى الأطراف الصناعية وتقديم العلاج التأهيلي لجنودنا البواسل من مبتوري الأطراف.

مما يذكر أن مجلس أمناء المؤسسة يتكون من أصحاب السمو الملكي أبناء الأمير سلطان رحمه الله وهم: الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء،

الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام المؤسسة

الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمين عام المؤسسة، والأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سلطان بن عبدالعزيز الأمير عبدالله بن سلطان بن عبدالعزيز والامير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز.