سلطان بن محمد يزور المعالم الأثرية في الزلفي

لبى صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير دعوة الشيخين عبداللطيف ومحمد أبناء أحمد الفوزان لزيارة محافظة الزلفي أول من أمس.

واستهل سموه زيارته للمحافظة بلقاء محافظ الزلفي فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، وذلك في مكتبه بالمحافظة وكان في استقباله عدد من مديري القطاعات الحكومية والامنية وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي.

بعد ذلك شرف الأمير سلطان بن محمد الحفل الكبير الذي اقامه الشيخان عبداللطيف ومحمد أبناء احمد الفوزان في منتجعهما بمحافظة الزلفي، حيث بدأ بكلمة ترحيبية بعد ذلك ألقى مدير التعليم أ. محمد الطريقي كلمة الأهالي بين من خلالها عن استبشار وسعادة اهالي المحافظة بمقدم سموه الكريم، قائلاً "أهلاً بصاحب المبادرات الاجتماعية والانسانية الذي شملت مبادراته كافة ارجاء الوطن وداعيا الله عز وجل ان يديم على بلادنا نعمة الامن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد".

بعد ذلك توالت الفقرات والقيت عدة قصائد للشعراء سعد العواد وعطاالله العطاالله وابراهيم المنصور، كما قدم محافظ الزلفي رئيس مجلس نادي الفروسية بالمحافظة درعاً تذكرياً لسمو الامير سلطان بن محمد تقديرا وعرفانا لدعمه لميدان الفروسية بالزلفي كما كرم بن لبدة الشيخين عبداللطيف ومحمد الفوزان نظير دعمهما لميدان الفروسية.

بعد ذلك شرف الامير سلطان بن محمد حفل الغداء الذي أقامه الشيخان عبداللطيف ومحمد الفوزان أبناء احمد الفوزان تكريماً لسموه بمناسبة زيارته، كما زار الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير عدد من وجهاء المحافظة الشيخ ابراهيم محمد الأومير والشيخ محمد الفهد وأحمد بن دغيم العارضي عضو المجلس المحلي وعبدالله حمود الشايع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية.

كما زار سموه القرية التراثية بمركز علقة وتجول في ارجائها واستمع الى شرح واف عنها كما زار المطل الغربي حيث اقامة بلدية الزلفي حفل شاي تكريما لسموه واطلع سموه على النهضة التي تعيشها المحافظة.

من جهة اخرى، أعرب محافظ الزلفي باسمه ونيابة عن اهالي الزلفي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير على تبرعه السخي بجهاز (ارتراسكوب) لمستشفى الزلفي العام قائلا هذا ليس بمستغرب على رجل المبادرات الاجتماعية والانسانية والخيرية الذي شمل بمبادراته جميع ارجاء الوطن.

وقال ان زيارة سموه للمحافظة تاج على رأس كل مواطن كما أعرب الأخصائي ناصر بن راشد الصافي مدير مستشفى الزلفي العام عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن القطاع الصحي بالمحافظة لسموه الكريم نظير تبرعه ب جهاز "ارتراسكوب" جهاز مناظر للركب تقدر تكلفته ب مليوني ريال لمستشفى الزلفي، سائلا المولى عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته.

من جهة اخرى، قدم الشيخان عبداللطيف ومحمد أبناء أحمد الفوزان شكرهما وتقديرهما البالغين للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير على تلبية هذه الدعوة وقالوا انه ليس مستغرب على ولاة امرنا -حفظهم الله- مشاركة أبنائهم واخوانهم في السر والضر داعين الله ان يحفظه ويمد بعمره تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الغداء عدد من مديري القطاعات الحكومية واعضاء المجلسين المحلي والبلدي ووجهاء المحافظة.