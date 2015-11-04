انطلاق أعمال مؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة بمشاركات عالمية

انطلقت صباح أمس أعمال مؤتمر تقويم التعليم العام في المملكة الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

وقدمت خلال اليوم الأول خمسة أوراق عمل، استهلت بورقة عمل بعنوان: (تقويم التعليم في المملكة)، قدمها نائب المحافظ لهيئة تقويم التعليم وأستاذ القياس والتقويم المساعد د. صالح الشمراني، وتناولت الورقة الثانية التي قدمها البروفيسور آرلن جوليكسون مختص في أبحاث التعليم والقياس والتقويم ومستشار في ثلاثة مشروعات في مؤسسة العلوم الوطنية(NSF ) رئيس اللجنة المشتركة لتطوير معايير التقويم (دور تقييم معايير الفصل الدراسي في تطوير

المشاركون يتحفظون على مبدأ تقييم الطالب للمعلم .. وبحث تحويل عقلية المعلم من المنهج التقليدي للتقني

تعلم الطلاب، وتطرق فيها لعدد من مؤشرات تقويم التعليم القائم على أسس علمية وعملية واضحة المعالم، حيث أكد آرلن في ورقته أن التحدي الأكبر يتمثل في بناء معايير تطوير العملية التعليمية مع ضرورة انتهاج طرق البحث العلمية التي تعمل بدورها إلى رفع مستوى التعليم والطلاب التي تؤدي الى تطوير كافة قطاعات المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أخذ آراء الطلاب في الاعتبار وكذلك أخذ آرائهم حول تقييم المعلمين.

وأكد البروفيسور آرلن جوليكسون أن لكل دولة مناهجها الخاصة بها التي تستمدها من بيئتها والتي تتوافق مع توجهاتها العامة، مشيرا إلى أهمية تقييم المعلم للطالب وتقييم طلاب التعليم العالي للمعلمين من حيث طرق التدريس بصورة عامة. وقدم جوليكسون في ورقته نماذج لمناهج متطورة في مجال التعليم والطرق الحديثة المتبعة في التعليم والبحث العلمي.

وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر ما جاء في ورقة عمل (دور تقييم معايير الفصل الدراسي في تطوير تعلم الطلاب)؛ حيث أبدى عدد منهم تحفظه على ما أورده مقدم الورقة حول تقييم الطلاب للمعلمين، مشيرين إلى أن ذلك يمكن أن يأتي في مراحل متقدمة (المرحلة الجامعية) وليس مراحل الابتدائي أو المتوسط، وأكد المشاركون على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تقويم التعليم العام بهدف الارتقاء به وتطويره. فيما قدم الورقة الثانية د. محمد المحيميد المدير التنفيذي لقطاع الأعمال الناشئة في شركة علم بعنوان "التقنية في تجويد التعليم والاقتصاد المحلي" تناول فيهاعددا من المحاور أبرزها: دور التقنية في تجويد التعليم، نظرة مستقبلية لتأثير التقنية في التعليم، مقدما نماذج لاستخدام الطلاب للتقنية والاستفادة مما توفره من معلومات.

وتحدث د. المحيميد عن عوائد وفوائد استخدام التقنية والتي تنعكس على سوق العمل بصورة عامة، ومدى مؤشرات التحول التقني، مستعرضا عددا من الدراسات لبعض الجهات كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول دور التقنية والتي كشفت فيها عن أن اكثر الفئات العمرية استخداما للنت ومواقع التواصل الاجتماعي هم ما بين 12-و19 عاما وأيضا ما بين 20-29 وهم يمثلون طلاب المراحل الدراسية.

وتطرق لدور الهواتف الذكية والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز العملية التعليمية مستقبلا.

وقدم د. المحيميد في ورقته نموذجا لطالب سعودي استطاع أن يقوم بتصميم سيارة وفقا للمعايير العلمية مستخدما أدوات التقنية المتطورة، موضحا أن هناك نحو عشر تقنيات لها تأثير كبير على مستقبل التعليم بوجه عام.

وأكد د. محمد المحيميد في رده على استفسارات المشاركين أن هناك عدة تحديات تواجه التعليم عبر الأسلوب التقني منها البنى التحتية وتوفر الأجهزة، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه التعليم هو كيفية تحويل عقلية المعلم من الطريقة التقليدية في التدريس إلى طريقة الحديثة عبر أجهزة التقنية.

واطلع المشاركون في المؤتمر على تجربة الإمارات في تقييم التعليم من خلال ورقة العمل التي استعرضتها د. نورة المطروشي مديرة إدارة منظومة المؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات المتحدة والتي جاءت بعنوان" دور الإطار الوطني للمؤهلات في انتاج مخرجات تعليمية توافي احتياج سوق العمل" تناولت فيها بالتفصيل أهلية وأهداف المنظومة، ومبادراتها، والتحديات التي تواجهها، كما قدمت في ختام استعراضها عددا من التوصيات.

وأكدت د. المطروشي أن المنظومة تضطلع بدور كبير في مجال توحيد المسميات والمؤهلات واعتمادها، مشيرة إلى أنها تمثل مرجعية وطنية لتصنيف المؤهلات.

وتطرقت لأبرز مبادرات المنظومة، والتي يتمثل أبرزها في دليل الوظائف والمسارات، نظام ترخيص عمل المعلمين، والقيادة المدرسية، نموذج معيار المهارات المهنية الوطنية، مشيرة إلى أن مستويات ومؤشرات المنظومة تقوم على تعريف المهن، تعريف المهام، اعتماد الشهادات.

وقالت د. المطروشي إن المنظومة واجهت في بداية عملها عددا من الصعوبات والتحديات لكن استطاعت ان تتغلب عليها عبر بث رسائل إعلامية شاملة وإقامة عدد من ورش العمل والفعاليات التي قدمت شرحا وافيا لدور وأهداف المنظمومة.

وختمت د. الطروشي ورقتها بتقديم توصيات عامة أبرزها : وضع تعريف موحد لمخرجات التعليم، تقوية البنى التحتية، رسم أوجه الاختصاص بشكل واضح، استيعاب الوظائف بقطاع التعليم.

وتتواصل فعاليات المؤتمر حيث سيشهد اليوم الثاني الندوة الثانية عن (تجارب وخبرات متعددة في مجال تقويم التعليم وتطويره) وكذلك عدة أوراق عمل، الأول بعنوان (التقييم المتعدد وعلاقته بتحسين جودة التعليم: تطبيقات عملية من تجربة مركز الملك فهد للجودة)، الثانية بعنوان (الإطار الوطني للمؤهلات عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام،) والثالثة بعنوان (معايير المعلمين عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام)

وسيقام عدد من ورش العمل، أبرزها ورشة عمل عن الاقتصاد التعليمي وورشة عمل أخرى عن اعداد المقومين لكفاءات القرن الواحد والعشرين.

كما يناقش اليوم الثالث، في ختام فعاليات المؤتمر، عددا من أوراق العمل وهي: ورقة عن (معايير المناهج عرض لأحد مشروعات هيئة تقويم التعليم العام) وأخرى عن (الاستثمار في التعليم من أجل مستقبل زاهر للمملكة)، وورقة عمل بعنوان (منظور تربوي لتقويم مؤسسات التعليم العام في ضوء مدخل الدراسة الذاتية للمدرسة). وكذلك ورقة (إدراج مهارات التوظيف وريادة الاعمال فى التعليم)، وورقة عمل أخرى حول (استخدام القيمة المضافة في تقويم فاعلية أداء المعلمين وتحسين نواتج التعليم) وورقة عمل عن (التقييم ضمان للجودة)، وأخرى عن (التطوير المهني للمعلمين والتطوير القائم على المدرسة: نحو مدرسة متعلمة)، فيما يقدم المدير التنفيذي للجمعية الدولية للتحصيل التربوي IEA في أمستردام د. ديرك هاستيد ورقة عمل عن (التعلم مدى الحياة).

ومن المقرر أن يفتتح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مؤتمر تقويم التعليم العام في المملكة والذي تنظمه هيئة تقويم التعليم العام، والمعرض المصاحب في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض خلال الفترة 21 - 23 محرم الجاري. ويشارك في فعاليات المؤتمر نحو 3000 مشارك، كما ستطرح 12 ورقة عمل ويعقد عشر ورش عمل، وتقام ندوتان يتحدث فيهما خبراء ومتخصصون، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب على مدار أيام المؤتمر الثلاثة.

وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام د. نايف بن هشال الرومي أن عقد هذا المؤتمر يعد من أهم الفعاليات التي تنظمها الهيئة في إطار عملها لبناء سياسات تقويم التعليم العام في المملكة، إذ تسعى الهيئة من خلال إشراك نخبة من علماء وخبراء التقويم في العالم إلى الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات والمشروعات التي ستضيف قيمة علمية وعملية وتثري مجالات التقويم والقياس والجودة التعليمية والمعايير والمؤهلات في المملكة، مع تبني المبادرات الناجحة التي تتعلق بأنشطة الهيئة واهتماماتها، وتحفيز الاهتمام بإعداد المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بعلم التقويم، بما يساهم في قيام الهيئة بمهامها وتحقيق أهدافها بتعليم نوعي متميز ذي جودة عالية، إضافة إلى نشر ثقافة التقويم وأهميته بين الممارسين والمهتمين بالعملية التعليمية وفئات المجتمع، والتواصل مع الهيئات والمراكز والباحثين في مجال التقويم وعقد شراكات معهم.

وقال: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لهذا المؤتمر دليل جلي على اهتمامه الكبير -أيده الله- ودعمه السخي للتعليم بما يحقق جودته ورقي مخرجاته والتي أصبحت مطلبًا مهمًا للتحول إلى مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة في المملكة، كما توضح حرص القيادة الرشيدة وعناية ولاة أمر البلاد -أعزهم الله- بالتعليم، ودعم وتشجيع كل مبادرة إيجابية تسهم في تطويره وتفعيل مؤسساته بما يخدم خطط التنمية ويلبي احتياجات المجتمع، ومما لا شك فيه أن هذه الرعاية الكريمة تعد عاملًا مهمًا في إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامته.