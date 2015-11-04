د. الكردي تحقق المركز الثاني بمسابقة أبحاث مؤتمر طب الأسنان العالمي

مكة المكرمة - خالد الجمعي

حققت طبيبة الامتياز بكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى الدكتورة لجين كردي المركز الثاني بمسابقة الأبحاث العلمية بالمؤتمر العالمي الرابع لكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز والذي أقيم على مدار أربعة أيام بفندق هيلتون جدة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل آل سعود. من ناحيته بارك عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد بياري هذا الانجاز غير المستغرب للطبيبة المتميزة لجين بهذا المحفل العالمي والذي شهد تنافسا بحثيا قويا على مستوى المملكة، وأوضح بأن الكلية وضعت من ضمن اهتماماتها تخريج كوادر وطنية متميزة بحثياً وعلمياً وأخلاقياً قادرة على تمثيل الوطن في المحافل البحثية المحلية والعالمية. يذكر أن المؤتمر العالمي الرابع لكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز شهد حضورا أكثر من 3000 مشارك من المتخصصين في طب الأسنان والمتحدثين وبحضور الباحثين المتميزين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة.