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مكافحة المخدرات تكرم بالبيد

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مكافحة المخدرات تكرم بالبيد مكافحة المخدرات تكرم بالبيد

    كرم اللواء أحمد بن سعدي الزهراني مدير عام مكافحة المخدرات الأستاذ عمر بن حسن بالبيد لقاء تعاونه مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة في مجال التوعية الوقائية.

وقد أعرب الأستاذ بالبيد عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره لسعادته وثمن عالياً هذه اللفته الكريمة، وقال "إن تعاونه مع البرامج الوقائية التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة يأتي واجباً تفرضه علينا شريعتنا السمحاء لكل من شأنه توعية أفراد المجتمع بأضرار هذه الآفة الخطيرة والمدمرة حفاظاً على شباب ومقدرات هذا الوطن الكريم".

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