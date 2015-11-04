هرمون الدوبامين بيشتغل..اعرف إيه اللى بيحصل لجسمك أثناء العلاقة الجنسية

ليه بنمارس الجنس؟

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إذا لماذا يصاحب الجنس فى الغالب شعور بالمتعة؟

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الغرض العلمى والطبيعى لممارسة فعل الجنس هو الإنجاب.لأنه لو انحصر الدافع وراء ممارسة الجنس فى الإنجاب فقط لانقرضت البشرية، لذا ارتبطت مشاعر النشوة والسعادة بالجنس، والمكافأة هنا هى هرمون الدوبامين.

يوضح جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية، أن المخ يقوم بإفراز هرمون الدوبامين حين يحصل الإنسان على الأشياء الممتعة، فالشعور بالسعادة دائما مرتبط بهذا الهرمون.

حين نأكل وجبتنا المفضلة يفرز الدوبامين حين نضحك يفرز الدوبامين وحين نمارس الجنس أيضا تفرز كميات كبيرة جدا من هرمون السعادة "الدوبامين" فالجنس أكثر الأفعال والعادات الإنسانية قدرة على إفراز هذا الهرمون، وبشكل أقرب كثيرا للنسبة التى تفرز منه عند إدمان المخدرات والكحوليات، وهو ما يعد أهم الدوافع لتكرار فعل الجنس لدى الإنسان منذ مرحلة البلوغ وطوال سنوات حياته اللاحقة.

أيه اللى بيحصل فى جسمك عند ممارسة الجنس؟

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الجنس إدمان كما سبق وذكرنا فمع الوصول للنشوة الجنسية يفرز هرمون الدوبامين، وهو ما يعطى إشارة للمخ أن ما يحدث فعل سعيد ومبهج، لذا يبرمج المخ هذا الفعل ويربط بينه وبين هرمون السعادة ويبدأ بصورة ملحة فى طلب المزيد من السعادة، فى الأيام والسنوات التالية لعمر الإنسان.

لذا فالرغبة الجنسية تظل تتحرك بفعل إلحاح المخ للحصول على الدوبامين، ليتحول الجنس لنوع من الإدمان، وكما يأتى المدمن بسلوكيات متطرفة وغير طبيعية فى سبيل الحصول على جرعته من المادة التى يدمنها، فإن الجنس هو الآخر يدفع الإنسان للإتيان بالعديد من التصرفات الساذجة وغير المنطقية فى سبيل الحصول على جرعته من الجنس.

وبالطبع فالسبب الأساسى هو استمرار البشر فى التناسل والمحافظة على النوع.