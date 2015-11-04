محافظ الغربية يفتتح مدرستين بزفتى بتكلفة 5.5 مليون جنيه

افتتح سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، أمس الثلاثاء، مدرسة السملاوية بمركز زفتى للتعليم الإعدادى بتكلفة 2 مليون جنيه، والتى تضم 6 فصول دراسية ومعمل وصالة أنشطة وحجرات إدارية وكمبيوتر، ثم قام المحافظ بوضع حجر اساس مدرسة الثانوية الزراعية بـ"شبرا قلوب"، والتقى بأهالى القرية واستمع الى طلباتهم التى تمثلت فى مشروع للصرف الصحى، فأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس المدينة لدراسة الموضوع ووضعه فى الخطة القادمة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية لقرى مركز ومدينة زفتى، لتفقد سير العمل بمختلف المرافق والخدمات، والتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم وايجاد الحلول المناسبه لها.

بعدها قام محافظ الغربية بافتتاح مدرسة عزت عويس للتعليم الأساسى، والتى تضم 9 فصول بالإضافة إلى فصلين رياض أطفال، وباقى مشتملات المدرسة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، كما قام محافظ الغربية بوضع حجر أساس مدرسة "فرسيس".

وعقد المحافظ لقاء بالأهالى بإحدى الجمعيات الأهلية بالقرية، وأصدر محافظ الغربية توجيهاته برصف الشوارع الرئيسية بالقرية، وإعادة وحدة طب الأسرة بالقرية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، كما أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة زفتى بالتنسيق مع وكيل الوزارة للتأمين الصحى لتخصيص يوم أسبوعيا لمرض التأمين الصحى بمستشفى زفتى العام لخدمة هؤلاء المرضى، وطالب المحافظ من أهالى القرية توفير مساحة أرض لدراسة إنشاء نقطة شرطة عليها بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية.