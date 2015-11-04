مرشح بدائرة فاقوس بالشرقية: الاقتصاد والأمن طوقا النجاة من الأزمة

كثف العميد عبد الحفيظ رمضان العقيلى مرشح دائرة فاقوس بالشرقية، مساء أمس الثلاثاء، جولاته الانتخابية فى قرى الوحدة المحلية لقرية سوادة، ذلك فى أول أيام بدء الدعاية.

وقال المرشح لأنصاره خلال تلك الجولات إن تحقيق الأمن السياسى والجنائى، إلى جانب تنفيذ خطة اقتصادية سيعملان على حل العديد من المشكلات التى نواجهها حاليا؛ منها البطالة وضعف الموارد والتأخر التكنولوجى، مؤكدا أن الاقتصاد والأمن طوقا النجاة للخروج من الأزمة الحالية.

واستمع المرشح لمشكلات المواطنين التى وعد بضرورة وضعها فى أولوياتها، مؤكدا أن الامتناع عن المشاركة الانتخابية يصب فى صالح أعداء الوطن فى الداخل والخارج، لافتا إلى أن البرلمان المقبل أهم وأخطر برلمان ستشهده الحياة السياسية فى مصر.