مدير مصلحة السجون فى مؤتمر انتخابى بالشرقية: صوتك أمانة وحسن الاختيار شهادة

عقد مرشح دائرة ههيا والإبراهيمية بالشرقية، اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون الأسبق، مؤتمرا انتخابيا حاشدا بقرية الشبرواين، بحضور عدد كبير من أنصاره ذلك فى أولى المؤتمرات الانتخابية لة.

قال المرشح: "صوتك أمانة وحسن الاختيار شهادة"، موضحا أنه لابد من أن يكون الناخب على وعى كامل ويلتقى بكل المرشحين، لوضع أسس فى اختيار المرشح المناسب والذى يكون أكثر وطنية ويستطع تحمل المسئولية وصاحب قرار وفكر، لكون البرلمان القادم هو من أهم البرلمانات فى تاريخ الحديث لما يكفله له الدستور من صلاحيات.

وأشار إلى أن برنامجه وضع حلولا للمشاكل المزمنة التى تعانى منها البلاد كالبطالة وتحسين أوضاع التعليم والصحة واستخدام التكنولوجيا فى الزراعة والصناعة.



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