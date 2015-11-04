الساحر يحكي (25) – جوزيه عن ' ركنة عربيتي ' التي هزت وسط البلد تحت حراسة الشرطة

روى مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي كواليس مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع المدرب الجديد جوزيه بيسيرو.

وحل جوزيه ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" وطُلب منه توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي وكل ما يلي على لسانه.

وبسؤاله عن إذا ما كان بيسيرو قام بسؤاله عن رأيه في تدريب الأهلي فأجاب جوزيه قائلا:"نعم حدث".

وكل ما يلي على لسان المدرب البرتغالي.

"عندما بدأ الأهلي مفاوضاته مع بيسيرو قام هو بمحادثتي من أجل معرفة رأيي في هذا الأمر وتحدث معه عن كل الأشياء الجيدة في النادي".

"انقطعت الاتصالات بيننا وبعد أسبوعين حدثني مرة أخرى وأبلغني أنه اجتمع مع محمود طاهر في لندن".

"رئيس الأهلي نفى حدوث ذلك الاجتماع بعد ذلك لكن أنا أعرف أنه تم بالفعل بينه وبين بيسيرو".

"المفاوضات بين الأهلي وبيسيرو كانت لمدة شهر حتى توصلا لاتفاق في النهاية".

"أرى أن بيسيرو مدرب جيد ولديه سيرة ذاتية جيدة ويستطيع مساعدة الأهلي ويجب مساندته حتى يستطيع تقديم أشياء جيدة لهذا النادي".