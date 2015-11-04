تقارير - سادس الدوري الإسباني مهتم بضم عمرو طارق من بيتيس

يهتم فريق إيبار بضم المدافع المصري عمرو طارق لاعب ريال بيتيس في يناير المقبل حسب تقارير إسبانية.

طارق انتقل لبيتيس في الصيف الماضي قادما من الجونة، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية في الدوري الإسباني الذي انقضى منه عشر جولات، فقرر الرحيل.

وعلم FilGoal.com أن طارق قد اجتمع بإدواردو ماسيا المدير الرياضي لبيتيس، وأبلغه برغبته في الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما وافق عليه مسؤولو الفريق الأندلسي.

يوم الثلاثاء انتشرت تقارير أبرزتها صحف إسبانية مهتمة بالناديين توضح أن إيبار مهتم بضم عمرو طارق يناير المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إيبار كان يرغب في ضم طارق قبل توقيعه لبيتيس الصيف الماضي، مما يفتح الباب لإتمام الصفقة في الشتاء في ظل عدم مشاركته.

ويحتل إيبار الصاعد حديثا للدوري الإسباني المركز السادس في جدول المسابقة بعد مرور عشر جولات، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الـ13.

بيتيس يوافق على رحيل عمرو طارق.. وفي الجول يكشف الاحتمالات