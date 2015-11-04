الزمالك ضد المعلم.. تحطيم العقدة و ' الثأر ' من فيريرا يشعلان المواجهة

هل تعلم أن الموسم الماضي فقط جعل الزمالك يتفوق على حسن شحاتة كمدير فني في عدد المواجهات المباشرة بينهما؟ لجوزفالدو فيريرا المدرب الحالي للأبيض دورا في هذا.

ويلعب المقاولون العرب مع الزمالك في لقاء الجولة الرابعة من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

المقاولون يترنح منذ بداية الموسم ويأمل في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد جمعه نقطتين فقط من تعادلين وهزيمة.

بينما الزمالك (7 نقاط) لن يقبل إلا بالنقاط الثلاثة ليواصل ملاحقته للأهلي والداخلية اللذان يتصدرا الدوري المصري دون هزائم أو تعادلات.

ولقاء المعلم مع الزمالك سيدور حول مواجهتين.. الأولى هي صدامه بالنادي الذي صنع اسمه وتاريخه كلاعب.

والمواجهة الثانية ضد مدرب أجنبي في الدوري المصري.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ المواجهتين:

1) تحطيم عقدة المعلم 4-2

التقى حسن شحاتة من مقعد المدير الفني ضد الزمالك في ست مناسبات. فاز في أثنين وخسر في أربعة منهم أثنين الموسم الماضي فقط.

خسر وهو مدرب للاتحاد في موسم 1992-1993 في الدور الأول والثاني من الزمالك بالنتيجة ذاتها 1-0.

وكان أخر من حقق الفوز للمقاولون العرب على الزمالك حين اقتنص لقب السوبر المصري عام 2004.

حسن شحاتة هزم الزمالك وهو مدربا لفريق مزارع دينا موسم 2000-2001 بنتيجة 2-1 لكن في النهاية توج الأبيض بلقب الدوري.

الموسم الماضي وتحديدا في الدوري المصري حطم الزمالك عقدة المعلم كمدرب.. حقق الفوز في الدور الأول بقيادة محمد صلاح 1-0 بهدف أيمن حفني.

وفي الدور الثاني انتصر جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي على شحاتة بثلاثية نظيفة.

2) تفوقه على الأجانب 6-2

حسن شحاتة اعتاد على الفوز أمام المدربين الأجانب في الدوري المصري ولم تنته أي مواجهة مع مدرب اجنبي بالتعادل.

فقد خاض في أخر 15 عاما على الأقل كمدرب ثماني مواجهات ضد مديرين فنيين غير مصريين.. فاز في ستة وسقط مرتين فقط.

لكن رغم تفوق المعلم على المدرب الأجنبي جملة.. لكنه أمامه ثأر خاص من فيريرا الذي نجح في الفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة في الدور الثاني من الموسم الماضي.

المباراة التي نجح فيها أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك من التصدي لركلة جزاء لترتد بهدف ثان للزمالك ثم اكتسح القطار الأبيض المسابقة حتى تُوج باللقب.

الخسارة الثانية له كمدرب ضد مدير فني أجنبي كانت الموسم الماضي أيضا من الجونة تحت قيادة راينر تسوبيل الذي قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين.

انتصارات المعلم كانت على مدربين مثل أوتوفيستر الذي قاد الزمالك للقب الدوري 2000-2001 مع مزارع دينا وفاز 2-1.

والثانية ضد والتر مويس مدرب وادي دجلة في موسم 2011-2012 كمدرب للزمالك بهدف أحمد جعفر.

والفوز الثالث على مدرب أجنبي كان ضد خوان ماكيدا مدرب الاتحاد بالفوز 2-0.

الفوز الرابع كان مع المقاولون لكن ضد الإسماعيلي ومدربه البرازيلي ريكاردو وحقق الفوز 2-0.

والفوز الخامس كان على ماكيدا مجددا الذي انتقل لتدريب المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في الموسم الماضي 2014-2015.

أما الفوز السادس كان على الأهلي مع خوان جاريدو بهدف سجله محمد سالم مهاجم الزمالك الحالي.. لكنه غائب عن لقاء الأربعاء للإصابة.