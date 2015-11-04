التليجراف تصف السيسى بـ"الجنرال الهادئ"..وتؤكد: يسعى لنشر روح التسامح

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية ملخصاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصفته بـ"الجنرال الهادئ"، وقالت أنه ولد فى 19 نوفمبر 1954، وأن أولوياته السياسية هى أيقاف أزمة الطاقة فى مصر، وتطبيق مشروع الضمان الأجتماعى ونشر روح التسامح الدينى بين المسلمين والمسيحين، لافتة إلى أنه حينما كان وزيراً للدفاع أختارته صحيفة التايم الامريكية شخصية عام 2013 .إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما نشرت الصحيفة ما وصفته بأقواله المآثورة، ومنها تصريحه الموجه للرئيس الأمريكى باراك اوباما :" لقد تركت المصريين وأدرت ظهرك لهم وهم لن ينسوا ذلك أبداً".
وكانت الصحيفة نشرت على موقعها الإلكترونى منذ قليل مقتطفات من حوارها مع الرئيس السيسى .
>السيسى للتليجراف: على الناتو مساعدة ليبيا لمنع سقوطها بيد الإرهابيين