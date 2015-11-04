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موجز الصحافة المحلية:"صراع ساويرس وحب مصر على أغلبية البرلمان"

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موجز الصحافة المحلية:"صراع ساويرس وحب مصر على أغلبية البرلمان" موجز الصحافة المحلية:"صراع ساويرس وحب مصر على أغلبية البرلمان"
تناولت الصحف المصرية عددا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "صراع ساويرس وحب على أغلبية البرلمان".
>وتنشر الجريدة تفاصيل احتدام المعركة الانتخابية بين حزب المصريين الأحرار، وقائمة فى حب مصر، لحسم أغلبية البرلمان، فى الجولة الثانية من الانتخابات، بعدما تصدر كلاهما نتائج الجولة الأولى بشكل متقارب.

وأبرزت "الأهرام" زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى لندن، ويعقد غدا لقاء قمة مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، يتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وكيفية مواجهة الإرهاب بالمنطقة.
> وسوف تشهد زيارة الرئيس السيسى لبريطانيا نشاطا مكثفا، حيث يجرى سلسلة من اللقاءات المهمة، على رأسها لقائه مع مايكل فالون وزير الدفاع البريطانى، لبحث أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين.

وتناولت "الأخبار" تأكيدات اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون بأنه "لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، ولا توجد حالات اختفاء قسرى وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون وأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسرى أو التعذيب داخل أى سجن والفيصل بيننا وبين مروجى تلك الشائعات الهدامة هى النيابة العامة التى تقوم بالتفتيش المفاجئ على أى سجن".

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدنى لـ"المصرى اليوم" إن اللجنة الفنية المسئولة عن تحليل حادث تحطم الطائرة الروسية النكوبة، التى راح ضحيتها 224 راكبا، اجتمعت بالكامل فى موقع حطام الطائرة بمنطقة الحسنة بالعريش، عقب انضمام فريق الخبراء الأيرلندى، وإنه تم تشكيل لجنة خماسية دولية، لمعاينة موقع الطائرة.

وفى تصريحات لـ"الشروق" قال وزير والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، إن السلع الاستراتيجية ستنخفض فى أقل من شهر، مشيرا إلى أن الدولة هى الملاذ الآمن للمواطن البسيط فى مواجهة ارتفاع الأسعار.

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مصر 365

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