«البدون» في إيران.. القضية المغيبة

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة التوترات في الداخل الإيراني نظير حالة التمييز التي يطبقها نظام الملالي على فئات دون أخرى لاعتبارات طائفية وعنصرية مقيتة ورغبة في أن تبقى إيران فارسية بامتياز، ويعاني مئات الآلاف من الإيرانيين من غياب إثبات هويتهم قانونيا جراء تعنت النظام الإيراني في ذلك مفتقدين لأبسط مقومات الحياة.

مليون إيراني يعانون من التمييز من النظام بحجة الحفاظ على فارسية البلاد

يتجاوز عدد "البدون" (فئة غير محددي الجنسية) في إيران أكثر من مليون شخص حسب الإحصائيات الرسمية للبلاد، وبسبب عدم إعطائهم الأوراق الثبوتية، يحرمهم النظام الإيراني من جميع الحقوق الاجتماعية والحقوق الانسانية البسيطة مثل التمتع بالعلاج الحكومي والحماية الاقتصادية للفقراء، ولا يتم إحصاء "البدون" الإيرانيين ضمن إحصائيات الفقراء، والموضوع الذي يثير الاستغراب هو أن المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لا تعير أي أهمية للبدون في إيران ولا تعتبر قضيتهم من الأمور التي تهتم بها المنظمات هذه.

تصاعد التوترات في الداخل الإيراني جراء عنصرية وطائفية نظام الملالي

وبقت قضية البدون الإيرانيين مغيبة عن جميع الساحات الإعلامية والمناقشات الدولية بشكل نهائي، دون أن يمكن للمتابع أن يعرف سبب هذا التغيب الذي يبدو متعمّدا وهناك أياد تبذل جميع جهودها لتبقى القضية هذه بعيدة عن أنظار العالم.

يقول الباحث الأحوازي المختص بالشأن الإيراني، محمد المذحجي في حديثه ل"الرياض"، إلى إزدواجية المواقف الغربية والمنظمات التي تدعي بدعمها لحقوق الإنسان، وصمتها المخزي إزاء مليون إنسان إيراني من فئة غير محددي الجنسية.

وأوضح الصحافي الأحوازي أنه مع تصاعد التداعيات الاجتماعية والثقافية وخاصة الأمنية، حاول مجموعة من أعضاء مجلس النواب الإيراني تمرير مسودة مشروع جديد يفتح الطريق أمام وضع حد للأزمة، لكنهم فشلوا هذه المرة في تمرير المسودة من الأساس في البرلمان.

وذكر المذحجي بأن العديد من هؤلاء الأطفال الإيرانيين بلغوا سن الرشد، وسيتزوجون قريباً وسيتضاعف عدد "البدون" الإيرانيين، وستخرج أزمتهم من سيطرة السلطات الإيرانية، مبينا بأن شريحة واسعة من هؤلاء يعانون من أزمة نفسية وثقافية، وسيصبحون تهديداً أمنياً على إيران بسبب منعهم من حقوقهم الأساسية مثل التعليم وتلقي العلاج.

وأشار إلى شريحة أخرى من غير محددي الجنسية الإيرانيين وهم بعض البلوش في إقليم بلوشستان السني جنوب شرقي إيران، وقال إنه لا توجد إحصائية دقيقة من عدد هؤلاء، وإن رئيس دائرة التعليم والتربية في إقليم بلوشستان اعترف بوجود عشرات الآلاف من "البدون" في هذا الإقليم.

وأكد محمد المذحجي أن الإحساس القومي والعنصرية الفارسية والنظرة الطائفية والمنافسات السياسية بين أجنحة النظام الإيراني تمنع اتخاذ الخطوات الضرورية ووضع حد لمعاناة «البدون» الإيرانيين، فضلاً على الأزمة الاقتصادية الخانقة والنسب العالية للبطالة التي تعاني منها الحكومة الإيرانية.

وفي هذا الجانب أشار الصحافي المختص في الشأن الإيراني إلى تصريحات أحد البرلمانيين الإيرانيين، نادر قاضي بور، الذي صرح أن تجنيس "البدون" سيفاقم أزمة البطالة في البلاد، وأنه يجب على أعضاء مجلس النواب أن يحافظوا على القومية الإيرانية وقداستها، وأن تبقى إيران فارسية.

وأفاد بأن المادة 976 من القانون المدني الإيراني، تعتبر الإيرانيين الذين يمتنع النظام الإيراني عن إعطاءهم الجنسية، أنهم جزءاً من المواطنين الإيرانيين. وأوضح المذحجي أن منع إعطاء الجنسية لأكثر من مليون إيراني بحجة أنهم وُلدوا من أم إيرانية وأب غير إيراني، بينما الفقرة الرابعة لمادة 979 من القانون المدني الإيراني تنص على أن الطفل الذي يولد من والدين أجنبيين بشرط أن أحد الوالدين يكون مولود على الأراضي الإيرانية، يحق له أن يأخذ الجنسية الإيرانية.

وأضاف بأن المفارقة الغربية في قضية "البدون" الإيرانيين هي الإدارة القانونية في السلطة القضائية الإيرانية التي أكدت بشكل رسمي أن القانون المدني يسمح للطفل الذي يولد من أم إيرانية وأب أجنبي، الحصول على الجنسية الإيرانية، لكنه لا تزال الحكومة ومجلس النواب وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية في إيران تعارض بقوة إعطاء المواطنة الإيرانية لهؤلاء الأطفال.

وأشار المذحجي إلى محاولات مجلس النواب الإيراني لحل أزمة غير محددي الجنسية في إيران المتفاقمة التي بدأت أخيراً في عام 2006، وقال إن الإحصائيات الرسمية الإيرانية تظهر أن القانون الذي وضعه مجلس النواب الإيراني لم يحقق نتائجه، ولم يحصل على الجنسية إلا ما يقارب مئتين من "البدون" الإيرانيين حسب القانون ذلك، بسبب معارضة وزارة الداخلية الإيرانية لتحديد هوية هذه الفئة من الإيرانيين.