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ولي ولي العهد يستعرض مع قائد الجيش الباكستاني أوجه التعاون

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ولي ولي العهد يستعرض مع قائد الجيش الباكستاني أوجه التعاون ولي ولي العهد يستعرض مع قائد الجيش الباكستاني أوجه التعاون

    اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس، بمعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وخصوصا في المجال العسكري، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والسكرتير الخاص بقائد الجيش الباكستاني اللواء ركن أظهر عباس، والملحق العسكري الباكستاني بالمملكة العميد طاهر جلزار وعدد من المسؤولين في البلدين .

كما اجتمع ولي ولي العهد في مكتبه بالرياض أمس بمعالي وزير الطاقة الأميركي الدكتور آرنست مونيز، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأميركية، خصوصا روابط التنسيق في مجال الطاقة.

حضر الاجتماع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ومعالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، ومعالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ ياسر الرميان، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، ومساعد وزير الطاقة الأميركي للشؤون الدولية جوناثان الكيند.

كما أجرى ولي ولي العهد اتصالاً هاتفيًا أمس بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وقدم سمو ولي ولي العهد شكره لفخامة الرئيس الفلسطيني على حرصه في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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