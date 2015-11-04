ملفات مهمة أمام القمة العربية - اللاتينية.. الثلاثاء

الرياض، القاهرة - أسمهان الغامدي، سباعي عثمان

تحتضن المملكة الثلاثاء المقبل قادة الدول العربية واللاتينية في قمتهم الرابعة التي تبحث مجموعة من الموضوعات منها اتفاقية تغير المناخ، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النووي، والأوضاع في سورية واليمن وليبيا. وسيناقش المجتمعون سُبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة. في القاهرة عقد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا أمس برئاسة سفير خادم الحرمين لدى مصر أحمد بن عبدالعزيز قطان، لمناقشة مشروع إعلان الرياض الذي سيصدر في ختام أعمال القمة العربية مع دول أميركا الجنوبية.