توقيع أربع اتفاقيات بين المملكة والسودان لإقامة مشروعات كهربائية ومائية وشراكة في الاستثمار الزراعي

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض أمس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس السوداني جرى توقيع أربع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، تتعلق الأولى بمشروع اتفاق إطاري بشأن المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي، محطة كهرباء البحر الأحمر 1000 ميقاواط مع الخط الناقل، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع اتفاق إطاري بشأن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني وسقيا الماء للفترة من 2015 م إلى 2020 م، والاتفاقية الثالثة مشروع اتفاق إطاري بشأن تمويل مشروعات سدود، (كجبار والشُريك ودال).

ووقع الاتفاقيات الثلاث التي جرت بين وزارة المالية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، كل من وزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان بدر الدين محمود عباس.

كما تم توقيع اتفاقية رابعة تتعلق بالشراكة في الاستثمار الزراعي بين وزارة الزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان، في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، وقعها وزير الزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومن الجانب السوداني وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى سالم.

حضر الجلسة وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، ووزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية فضل عبدالله، ومعالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين، ورئيس الأركان بجمهورية السودان الفريق أول مهندس مصطفى عثمان عبيد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد استقبل في قصره بالرياض أمس فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس السوداني اصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامته.

بعد ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان فخامة رئيس جمهورية السودان قد وصل إلى الرياض في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقبال فخامته، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم إسماعيل، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك استعرض فخامة رئيس جمهورية السودان، وسمو ولي العهد حرس الشرف.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات اصطحب سمو ولي العهد فخامة رئيس جمهورية السودان في موكب رسمي للقاء خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-.

ويضم الوفد المرافق لفخامة الرئيس السوداني وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، ومعالي وزير المالية بدر الدين محمود ووزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية فضل عبدالله فضل، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين، ورئيس الأركان بالجمهورية الفريق أول المهندس مصطفى عثمان عبيد، ومدير عام مراسم الدولة عاطف محمد عبدالرحمن.

وقد غادر فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الرياض أمس.

وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق عصام بن سعد بن سعيد ومندوب عن المراسم الملكية.