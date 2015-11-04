حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 5/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>عاطفيًا: تعيش حالة واضحة من الحب الصارخ نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، استغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدًا.

مهنيًا: تتلقى اليوم بعض الاتصالات التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل، حاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.

صحيًا: لا تتعجب من الآلام التى تصيبك فى الرأس والمعدة والتى تشعر بها دائما، فهى نتيجة طبيعية للجو الضاغط الذى تعيش فيه وتفرضه على نفسك.

توقعات علماء الفلك:

>سوف تشعر بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة من الفرح نتيجة تحسن وضعك المالى، هذا الأمر الذى سيساعدك على إنجاز الكثير من الأمور الشخصية التى كنت تسعى إليها ولم تأت الفرصة، من الممكن أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة تساعدك على إدارة تلك الأموال بشكل جيد، التفاؤل والحماس يدفعانك إلى تحقيق أحلامك فى أقرب وقت ممكن.