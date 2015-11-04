أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الخميس 5/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الخميس 5/11/2015 حظك اليوم برج الحمل الخميس 5/11/2015

لبرج الحمل:


>عاطفيًا: تزول الخلافات التى حدثت بينك وبين الحبيب وتهدأ الأجواء، ما يساعدك على الشعور براحة البال وإعادة الأمور إلى نصابها.

مهنيًا: تحصل اليوم على الفرصة الذهبية فى مجال العمل فلا داعى إلى العجلة واحرص على التأنى فى استغلال تلك الفرصة حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.

صحيًا: حاول أن تحصل على الراحة والاسترخاء حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية، واستكمال أداء المهام بشكل جيد على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:


>قد تقضى بعض الوقت اليوم مع أحد الأشخاص كنت تتودد إليه منذ فترة، والتطورات التى طرأت على حياتك فى الفترة الأخيرة تقربك أكثر من مجموعة الأصدقاء القدامى، بل تمكنك أيضًا من الخوض فى صداقات جديدة مع بعض الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك اليومية، تعرض الأفكار المستقبلية التى تفكر فيها لخطط العمل الجديد على أحد الأصدقاء الذين تثق بهم حتى يمنحك رأيه ويكسبك الثقة فى الخوض بهذا العمل وتحقيق الإنجازات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى