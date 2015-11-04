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حظك اليوم برج الحوت الخميس 5/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 5/11/2015 حظك اليوم برج الحوت الخميس 5/11/2015

لبرج الحوت:


>عاطفيًا: تقف اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، حاول التأقلم مع العلاقة والعمل على التخلص من تلك العقبات شيئًا فشيئًا.

مهنيًا: قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.

صحيًا: قد يساعدك جو الفرح الذى أنشأه أحد أفراد العائلة فى المنزل فى التغلب على التشنجات التى تعانى منها، ما يساعدك على الحفاظ على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>تشعر اليوم بأن العمل مسلٍ وممتع حيث تشعر بالحالة المزاجية الجيدة، وقد تقوم ببعض الأمور اليوم تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام اليومية وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى المجال المهنى، اليوم مناسب للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز.
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مصر 365

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