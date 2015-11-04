أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/11/2015 حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/11/2015

لبرج العقرب:
>

عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.
>مهنيًا: قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.
>صحيًا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.

توقعات علماء الفلك:
>

لا تخشى مواجهة بعض الاشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، فالخوف من الالتقاء بهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم، ابدأ الآن فى التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صفات و مميزات برج العقرب

صفات و مميزات برج العقرب

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى