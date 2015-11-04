حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب: عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.
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>مهنيًا: قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.
>صحيًا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.