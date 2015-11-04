حظك اليوم برج العقرب الخميس 5/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك:

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عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.>مهنيًا: قد يثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.>صحيًا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.لا تخشى مواجهة بعض الاشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، فالخوف من الالتقاء بهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم، ابدأ الآن فى التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.