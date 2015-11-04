الساحر يحكي (22) – جوزيه: حين جعلت مدرب الاتحاد يعمل مباراة واحدة فقط

تسبب مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي في جعل طلعت يوسف يعمل مدربا للاتحاد السكندري في مباراة واحدة فقط سنة 2005. لهذا الأمر حكاية لا ينساها المدرب البرتغالي الشهير.

جوزيه تحدث عبر برنامج صاحبة السعادة في قناة CBC، عن مباراة لا ينساها في 2005.

ويحكي جوزيه..

--

"الاتحاد السكندري أقال مديره الفني قبل مباراة الأهلي مباشرة. وتولى الفريق مدرب مصري لمواجهتنا".

"خلال فترة ما قبل المباراة قالي لي أحد أصدقائي أن مدرب الاتحاد السكندري الجديد تحدث عبر وسائل الإعلام عن ثقته في الفوز على الأهلي".

"طلبت من صديقي شراء الجريدة التي جاء فيها هذا التصريح. أخذت الورقة واتجهت إلى غرفة خلع الملابس مباشرة".

"حسنا. تحدثت مع اللاعبين، قلت لهم هذا الرجل واثق في أنه سيفوز عليكم. لو لديكم فخرا يجب أن تردوا عليه".

"هذا استفزاز لكم".

"فزنا 6-0! كانت تلك المباراة هي الأولى والأخيرة لمدرب الاتحاد السكندري طلعت يوسف".