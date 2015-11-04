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جوزيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي ' أنتم مثل بركات وأبو تريكة '

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جوزيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي ' أنتم مثل بركات وأبو تريكة ' جوزيه يوجه رسالة لجماهير الأهلي ' أنتم مثل بركات وأبو تريكة '

وجه مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي رسالة إلى جماهير ناديه مطالبا إياهم بمساندة المارد الأحمر دائما كما اعتاد رؤية ذلك الأمر منهم.

وحل جوزيه ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" وطُلب منه توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي وكل ما يلي على لسانه.

"أحبكم بنفس الطريقة التي أحببتوني بها كنت أشعر وكأني أحد أفراد عائلتكم وهذا أمر غير عادي".

"دائما يجب أن يكون لديكم أمل في المستقبل مع الأهلي وأعرف أنكم تحبوا هذا النادي كثيرا".

"أيا كان من يدرب الأهلي يجب أن تساندوه دائما وسأتواجد معكم دائما لنحتفل بالبطولات سويا".

"شكرا لكم من كل قلبي بسبب كل ما قدمتوه لي أثناء وجودي مع الفريق أنتم كنتم اللاعب رقم 12 وكنتم في أهمية محمد بركات ومحمد أبو تريكة بالنسبة إلي".

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