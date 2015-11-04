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"مصر بشبابها" تعقد مناظرة بين مرشحين بالإسماعيلية لعرض برامجهم الانتخابية

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"مصر بشبابها" تعقد مناظرة بين مرشحين بالإسماعيلية لعرض برامجهم الانتخابية "مصر بشبابها" تعقد مناظرة بين مرشحين بالإسماعيلية لعرض برامجهم الانتخابية
نظمت جبهة " بشبابها" مناظرة مساء الثلاثاء، بين المحاسب مسعد حسن على الفطايرى، مرشح فردى عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الدائرة الأولى وعبد القادر هاشم مرشح فردى مستقل الدائرة الأولى وقام كل مرشح بعرض برنامجه الانتخابى.

وطرح "الفطايرى" جزءا من البرنامج الانتخابى الذى يتبناه حزب التحالف الشعبى، والذى يعطى أولويات لخدمات المواطنين والحياة الكريمة والحرية وبناء مؤسسات الدولة بشكل ديمقراطى.

وقدم المرشح المنافس عبد القادر هاشم مقتطفات من برنامجه الانتخابى والذى يتبنى الدفاع عن الحريات واستغلال الثروات الطبيعية فى تنمية الدولة المصرية.

ودار حوار بين المرشحين والجمهور حول أهم القضايا المصيرية التى تمر بالبلاد وطرح بعض المشاكل وكيفية الخروج منها.

يذكر أن جبهة مصر بشبابها برئاسة عمرو محمدين سبق لها أن نظمت لقاءً بين سيد عزام مرشح مستقل فردى والدكتور محمد حسن حامد فردى حزب التجمع لمعرفة البرامج الانتخابية وتعريفهم بالجمهور.

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مصر 365

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