أحمد الفضالى من القليوبية: تيار الاستقلال يتعرض لشائعات مغرضة

أكد أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، أن قائمة التيار والجبهة تتعرض لشائعات مغرضة هدفها النيل منها والتأثير عليها فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية ومحاولة لخداع الناخبين على غير الحقيقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاول للتيار بالقليوبية والذى عقد بإحدى القاعات بمدينة طوخ بحضور الكاتب الصحفى محمود معروف والإعلامى طارق علام وعدد كبير من الأهالى وقيادات التيار بالقليوبية.

وأوضح أن قائمة التيار والجبهة التى تخوض الانتخابات تمتلك فى داخلها مقومات نجاحها، مؤكدا أن القامات الموجود بالقائمة لها الكثير من الدلالات والشعبية تؤهلهم للفوز، مشيرا إلى أن التيار سوف يعقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة لدعم مرشحيه فى جولة المرحلة الثانية.

وقال الفضالى: "إننا مصرون على خوض المعركة الانتخابية للنهاية مهما حدث ومهما حاول البعض الترويج للدعاية المضادة"، مشيرًا إلى أن نتائجهم فى الفردى فى المرحلة الأولى تعكس قوتهم.