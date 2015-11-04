أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أحمد الفضالى من القليوبية: تيار الاستقلال يتعرض لشائعات مغرضة

Google+ Print
أحمد الفضالى من القليوبية: تيار الاستقلال يتعرض لشائعات مغرضة أحمد الفضالى من القليوبية: تيار الاستقلال يتعرض لشائعات مغرضة
أكد أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، أن قائمة التيار والجبهة تتعرض لشائعات مغرضة هدفها النيل منها والتأثير عليها فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية ومحاولة لخداع الناخبين على غير الحقيقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاول للتيار بالقليوبية والذى عقد بإحدى القاعات بمدينة طوخ بحضور الكاتب الصحفى محمود معروف والإعلامى طارق علام وعدد كبير من الأهالى وقيادات التيار بالقليوبية.

وأوضح أن قائمة التيار والجبهة التى تخوض الانتخابات تمتلك فى داخلها مقومات نجاحها، مؤكدا أن القامات الموجود بالقائمة لها الكثير من الدلالات والشعبية تؤهلهم للفوز، مشيرا إلى أن التيار سوف يعقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة لدعم مرشحيه فى جولة المرحلة الثانية.

وقال الفضالى: "إننا مصرون على خوض المعركة الانتخابية للنهاية مهما حدث ومهما حاول البعض الترويج للدعاية المضادة"، مشيرًا إلى أن نتائجهم فى الفردى فى المرحلة الأولى تعكس قوتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365