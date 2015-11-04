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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية وضبط 312 مخالفة

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أشرف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، على الحملة المرورية اليومية، التى تنظمها إدارة مرور مطروح، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، من ضبط 382 مخالفة مرورية متنوعة.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية منذ قليل، إنه تم التصالح الفورى فيى 69 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 10 آلاف و 50 جنيها.

وأضاف، أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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