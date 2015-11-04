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ضبط 83 كيلو كبده فاسدة معروضة للبيع بأحد محلات مطروح

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ضبط 83 كيلو كبده فاسدة معروضة للبيع بأحد محلات مطروح ضبط 83 كيلو كبده فاسدة معروضة للبيع بأحد محلات مطروح
تمكنت قسم مباحث بمطروح، برئاسة المقدم إسلام عمارة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 83 كيلوجرام من الكبده البقري، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معروضة للبيع بأحد المحلات بمدينة مرسى مطروح.

وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط صلاح ع . أ ( 43 سنة ) صاحب محل لحوم بمطروح، لعرضه وبيعة كميات من الكبده البقري الأمريكي، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 83 كيلو جرام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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