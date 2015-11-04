وكيل "تعليم المنيا": لم تصلنا شكاوى بنشر الفكر الشيعى فى إحدى مدارس مطاى

أثارت شكوى أولياء أمور عدد من التلاميذ بمدرسة فى مركز مطاى لمدير الإدارة التعليمية، يتهمون أحد المدرسين بنشر الفكر الشيعى بين التلاميذ حالة من الجدل.

قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه لم يتلق شكاوى فى هذا الشأن ورغم ذلك يتواصل بشكل مباشر مع الإدارة التعليمية لكشف ملابسات الوضع والتأكد من صحته، مشيرا إلى أنه سوف يعرض الحقائق كاملة حال ثبت الموضوع من عدمه.

من ناحية اخرى يعقد مجلس أمناء المدرسة، التى تقع بإحدى قرى مركز مطاى، اجتماعا بحضور أولياء الأمور لمناقشة الأزمة والشكوى التى تقدم بها أولياء الأمور والتى تضمنت قيام مدرس له توجه فكرى شيعى، بعدم اهتمامه بأداء واجباته التعليمية نحو التلاميذ والتعامل بطريق غير لائقة، وطالبوا الوزارة بالتحقيق فى الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.